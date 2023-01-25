Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

DHA

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı


KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki Emir Saray, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Mülk Köyü´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akraba ziyaretine giden Emir Saray, köyde arkadaşlarıyla oynadığı sırada yanına gelen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden yakınları çocuğu köpeğin saldırısından kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Saray, Kahta Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Saray'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Baba Yusuf Saray, sokak köpekleri için acilen çözüm bulmasını isteyerek, "Okulların tatil olması sebebiyle çocuğum köydeki akrabalarıma ziyarete gelmişti. Oyun oynarken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, belinden ve kalçasından yara aldı. Ambulansla hemen hastaneye yetiştirdik. Başıboş köpeklere bir çare bulunması gerekiyor" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA(Adıyaman), (DHA)-
2023-01-25 18:24:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ...
İHH, Adıyaman'da 5 yetim çocuğu sünnet ettirdi
YEREL HABERLER İHH, Adıyaman'da 5 yetim çocuğu sünnet ettirdi
Adıyaman'da iş yerinde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş yerinde hırsızlık yapan zanlı ...
"Türkiye Yüzyılı Çerçevesinde Küresel Isınma ve Adıyaman Tarımının Geleceği" konulu çalıştay düzenlendi
YEREL HABERLER "Türkiye Yüzyılı Çerçevesinde Küresel Isınma ve ...
Adıyaman'da terör örgütü FETÖ üyeliği iddiasıyla bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da terör örgütü FETÖ üyeliği iddiasıyla bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.