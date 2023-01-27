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PKK'nın sözde yöneticilerinden Sabri Ok'un kardeşi tutuklandı

DHA

PKK'nın sözde yöneticilerinden Sabri Ok'un kardeşi tutuklandı


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Sabri Ok'un kardeşi ve Arzu Ok'un babası olan Mehmet Ok, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütünün sözde yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin operasyonuyla terör örgütünün sözde yöneticilerinden Sabri Ok ile 'Mizgin' kod adlı Arzu Ok ve birçok teröristle irtibatlı oldukları, malzeme sağladıkları tespit edilen Mehmet Ok ile V.A., C.A. ve İ.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Sabri Ok'un kardeşi ve Arzu Ok'un babası Mehmet Ok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı; diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-01-27 17:13:53

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