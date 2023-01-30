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Adıyaman´da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

DHA

Adıyaman´da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı


Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Hocaömer Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada E.P. ve F.E. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Silah sesini duyan ve kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri ise kavgaya karıştığı belirlenen ismi öğrenilemeyen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2023-01-30 15:28:58

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