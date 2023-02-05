Adıyaman'da kayan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı; 5 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Meşe yönetimindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyenlere çarptı. Kazada Fatma Küpeli, Kübra Turan, Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek ve Ahmet Ünal yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-02-05 16:15:35
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