Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (5)



ÇOCUKLAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Kahramanmaraş´taki 7.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman´da da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Depremde Siteler Mahallesi´nde de 3 katlı bir bina yıkıldı. Binada oturan bazı kişiler enkaz altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan çocukların kurtarılmayı beklediği görüldü. Bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

GAZİANTEP KALESİ´NİN SURLARI YIKILDI

Deprem´de Roma döneminde gözlem amaçlı inşa edilen Gaziantep Kalesi´nin surları da yıkıldı. Seferpaşa Mahallesi Naip Hamamı Sokak´ta bulunan Gaziantep Savunma ve Kahramanlık Panoraması Müzesi olarak kullanılan kalenin taş bloklardan yapılan surlarının bir bölümü ile çevresindeki istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI

Depremden etkilenen illerden Hatay´da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı´nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman DHA

2023-02-06 09:31:56



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