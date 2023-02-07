Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (8)



VALİ ÇUHADAR: EKİPLERİN BİR AN ÖNCE ADIYAMAN´A GELMESİ GEREK

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman´da, ekiplerin enkazda aramakurtarma çalışmaları sürüyor. Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin gelişmeler, anlık değerlendiriliyor. AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından enkazda çalışma yürütülüyor. Çok sayıda kişi de ekiplere yardım ediyor. Yakınları enkaz altında kalanlar, cadde ve sokaklarda ateş başında ekiplerden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Kentte 100'e yakın binanın yıkıldığını, 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor" dedi.

KKTC´DEN GELEN KOLEJ TAKIMININ KALDIĞI OTEL DE ÇÖKTÜ

Kentte Atatürk Bulvarı´nda, KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul erkek voleybol takımı oyuncularının kaldığı otel de çöktü. Otelin tam kapasite dolu olduğu, 140'a yakın kişinin bulunduğu öğrenildi.

6 KATLI BİNANIN YIKILMASI KAMERADA

Öte yandan Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören, Trabzon Caddesi'nde bulunan 6 katlı Onikişubat Apartmanı'nın, 7.6'lık depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bina yıkıldığı sırada caddede olanların kaçıştığı anlar yer aldı. Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-02-07 14:30:07



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