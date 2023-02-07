Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (18)

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ADIYAMAN´DA 4 YAŞINDAKİ MÜJGAN 39´UNCU SAATTE SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adıyaman Valiliği´nin arkasında yıkılan 5 katlı binadan 39´uncu saatte 4 yaşında Müjgan´ı sağ salim çıkardı. Depremin 39´uncu saatinde kurtarılan Müjgan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)Akif ÖZALP/ ADIYAMAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Akif ÖZALP

2023-02-07 21:07:48



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