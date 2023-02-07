Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (18)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (18)

DHA

Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (18)


ADIYAMAN´DA 4 YAŞINDAKİ MÜJGAN 39´UNCU SAATTE SAĞ OLARAK KURTARILDI
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adıyaman Valiliği´nin arkasında yıkılan 5 katlı binadan 39´uncu saatte 4 yaşında Müjgan´ı sağ salim çıkardı. Depremin 39´uncu saatinde kurtarılan Müjgan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)Akif ÖZALP/ ADIYAMAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Akif ÖZALP
2023-02-07 21:07:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
YEREL HABERLER Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK KURTARILIRKEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA VATANDAŞLAR YAKINLARINI ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA VATANDAŞLAR YAKINLARINI ...
(Görüntülü)DEPREMZEDE KADIN FOTOĞRAFLARI EVİNİN ENKAZINDAN AĞLAYARAK ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE KADIN FOTOĞRAFLARI EVİNİN ...
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi ...
Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu
YEREL HABERLER Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu
Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat ...
(Görüntülü) ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (8)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
(Görüntülü)ADIYAMAN?DA KÜÇÜK EYLÜL 29 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN?DA KÜÇÜK EYLÜL 29 SAAT SONRA ...
Adıyaman'da depremden 32 saat sonra enkazdan bir kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden 32 saat sonra enkazdan bir ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA EYLÜL 29 SAAT SONRA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA EYLÜL 29 SAAT SONRA ...
(Görüntülü)ENKAZDAN BİRİ BEBEK İKİ KİŞİ DAHA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENKAZDAN BİRİ BEBEK İKİ KİŞİ DAHA ...
Türk Kızılay Adıyaman'da depremzedelere çorba ikram etti
YEREL HABERLER Türk Kızılay Adıyaman'da depremzedelere çorba ikram ...
Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 ...
Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremden etkilenen Adıyaman'daki durumu değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Ahmet Aydın ile Belediye Başkanı ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, depremden ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA 8 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA 8 KATLI BİNA ÇÖKTÜ, ARAMA ...
(Görüntülü)ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI TAMAMEN YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI ...
(Görüntülü)YARALI DEPREMZEDE ENKAZDAN BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YARALI DEPREMZEDE ENKAZDAN BÖYLE ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (5)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
(Görüntülü)ADIYAMAN SİTELER MAHALLESİ&#039;NDE YIKILAN BİNANIN ALTINDA KALAN ÇOCUKLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN SİTELER MAHALLESİ'NDE ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA KAYAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYENLERE ÇARPTI; 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA KAYAN OTOMOBİL, ...
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.