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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

DHA

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu


Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerin başında bulunan Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Söz konusu depremde hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın da cenaze törenine katılan Karaismailoğlu, kent genelinde ölü sayısını 896, yaralı sayısını da 400 olarak açıkladı.
Depremin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da kent merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakan yardımcıları ve Vali Mahmut Çuhadar'ın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıdan sonra basın açıklaması yaptı. Yaraların sarılması için canla başla mücadele ettiklerini belirten, Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Pazartesi sabahın erken saatlerinde maalesef ülkemiz dünyanın en büyük depremlerinden birisi ile karşılaştı. Depremin hemen ardından bölgeye intikal ettik. Bütün ekiplerimizle birlikte depremin etkilediği bütün bölgelerde bakan arkadaşlarımız ile birlikte koordine olduk ve vatandaşlarımızla birlikte bu büyük afetin, büyük depremin üstesinden gelmek, vatandaşlarımızla birlikte olmak, hem enkaz kaldırma çalışmalarımızı hem de bölgeyi huzura kavuşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Maalesef üzüntümüz çok büyük. Yaralılarımız var, kayıplarımız var. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ve Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ağabeyimizi de maalesef depremde kaybettik. Bugün cenazesini defnettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem Adıyaman'da hem de depremden etkilenen bütün bölgelerde çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. AFAD'ın koordinesinde bölgemizdeki bütün yardım ekipleri, ekipmanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma ve askerimizin bütün ekipleriyle birlikte topyekün mücadele ediyoruz. Maalesef can kayıplarımız var. Can kayıplarımızın artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman'da 896 tane vatandaşımızı maalesef kaybettik. 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sayının artmasından endişe ediyoruz. Gelen bütün kurtarıcıları, tüm ekipmanları hemen bölgeye ve enkaza sevk ediyoruz."
Bakan Karaismailoğlu, depremin ilk günü biraz sıkıntılar yaşanmasına rağmen ilerleyen zamanda kurtarma çalışmalarının düzene girdiğini kaydetti. Karaismailoğlu, "Şu an yoğun bir ekip bölgemize intikali var. Bir taraftan da onların koordinasyonunu sağlıyoruz. Bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüzden burada AFAD'da lojistik destek verirken diğer taraftan da karayollarının ayakta kalması için önemli çalışmalar yapıyor. Özellikle kış mevsimi olması itibarıyla buzlanma ve kar temizleme çalışması konusunda yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bölgemizin önemli yollarından olan Mersin, Adana, Gaziantep batı yolu depremde hasar görmüştü. Bugün itibariyle oradaki tedbirlerimizi aldık ve yolu trafiğe verdik. Yine kardan etkilenen bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Havalimanlarımız Hatay dışında son derece aktif. Hatay'da pistimiz depremden oldukça fazla etkilendi. Çalışmalara başladık. Adıyaman'da, Elazığ'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Maraş'ta yoğun bir şekilde intikaller devam ediyor. Havalimanlarımızın koordinasyonunu yoğun bir şekilde sağlıyoruz. O yüzden lojistik desteğimizin çoğunu havalimanlarımızdan sağlamaktayız. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli bizimle irtibat halinde, bilgi alıyor ve bizi koordine ediyor. Dileğimiz vefat sayısının daha artmamasıdır. 7/24 yoğun bir çalışma var. Özellikle gönüllü akını var bölgemize. Tabii bunun yanında daha çok uzman ekibi bekliyoruz. Alet ve hırdavatlarımız, iş makinalarımız bölgeye intikal etmektedir." ifadesini kullandı.
'80 YAŞIMA GELDİM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'
Adıyaman merkezde 3 yeğeni ile onların eşlerini enkaz altından çıkarılmasını bekleyen 80 yaşındaki Mehmet Emin Korkut, "Burada yeğenim Mehmet Korkut ile eşi Dusar korkut bulunuyor. Yukarı mahallede ise Abdullah ve Kadri Korkut isimli yeğenlerim ve eşleri enkaz altında bulunuyor. Kahta'da namaz üstünde depreme yakalandım. Ben 80 yaşına geldim böyle bir şey görmedim" dedi.
38 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Mehmet Akif Ersoy Caddesi 503'üncü sokaktaki 9 katlı binanın 7'nci katında yaşayan 41 Yaşındaki Nazif Kuzu ise tam 38 saat sonra enkaz arasından sağ olarak çıkartıldı. Kuzu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir
2023-02-08 02:06:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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