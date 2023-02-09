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TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu´nda (TTK) çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş´ta depremden 65 saat sonra Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa´yı enkaz altından kurtardı.Zonguldak´tan Kahramanmaraş´a giden maden işçileri, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Ferhat Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diğer kurtarma ekiplerinin de desteğiyle maden işçileri, 8 saat süren kurtarma çalışmasının ardından enkaz altında kalan Sevim Toygun ile 4 yaşındaki kızı Melisa´ya ulaştı. Anne ve kızı enkaz altından çıkarılırken, madenciler büyük sevinç yaşadı. Annekız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntüler

-Enkazdan görüntüler

-Enkaz içi görüntüler

-Detaylar

-Anne ve kızının enkazdan çıkarılması Haber:ADIYAMAN, (DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman

2023-02-09 00:29:32



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