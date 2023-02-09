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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla gelenler, çalışmaları yavaşlatıyor

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla gelenler, çalışmaları yavaşlatıyor


Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerin başında bulunan Adıyaman'da incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, özel araçların çalışmaları aksatmasından şikayet ederek, "Tek sıkıntımız burada görevi olmayan vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehre girmeye çalışmaları ve şehri de yaşanan yoğunluk nedeniyle buradaki enkaz kaldırma çalışmalarını maalesef yavaşlatıyorlar. Vatandaşlarımızın daha hassas davranarak buradaki çalışma ortamını, düzenini aksatmadan buradaki hareketlerini sağlamaları ve mümkün olduğu kadar yayan olarak İstedikleri şekilde gelebilirler ama araçlarıyla gelerek şehir trafiğini lütfen meşgul etmesinler" dedi.
'DEVLET OLARAK İŞİMİZİ BİTİRMEDEN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lik depremlerden en çok etkilenen illerin başında bulunan Adıyaman'daki incelemelerini sürdürüyor. Adıyaman'da şu ana kadar 2 binin üzerinde can kaybı yaşandığını belirten Karaismailoğlu, özel araçlarıyla kente gelerek deprem nedeniyle yoğun olan kentin trafiğini aksatanlardan dert yakındı. Karaismailoğlu, "Karayollarımızda sıkıntı yok. Ulaşım sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız burada görevi olmayan vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehre girmeye çalışmaları ve şehirde yaşanan yoğunluk nedeniyle buradaki enkaz kaldırma çalışmalarını maalesef yavaşlatıyorlar. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Burada sükûnetle bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha hassas davranarak buradaki çalışma ortamını, düzenini aksatmadan buradaki hareketlerini sağlamaları ve mümkün olduğu kadar yayan olarak İstedikleri şekilde gelebilirler ama araçlarıyla gelerek şehir trafiğini lütfen meşgul etmesinler. Biz işimizin başındayız. Bütün ekiplerimizle birlikte devletimizin büyük gücüyle bu yaraları en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Can kayıplarımız dışındaki bütün kayıplarımızı, daha iyisini geri getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Devlet olarak buradaki işimizi bitirmeden buradan hiçbir şekilde ayrılmayacağız" dedi.
'İLK GÜNDEN BERİ BÖLGEDEYİZ'
Depremden hemen sonra bölgeye geldiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Pazartesi sabah yaşamış olduğumuz büyük deprem sonrasında bölgedeyiz, Adıyaman'dayız bizler, Adıyaman'ın genelinde deprem sonrasında afet ile mücadele ediyoruz. Tabii zor bir süreci yönetiyoruz. Dün önceki günden daha iyiydi, bugün de dünden daha iyiyiz. Ekiplerimizin tamamına yakını işlerinin başındalar. Enkaz kaldırma çalışmalarını topyekün sürdürüyoruz. Çok büyük bir hareketlilik var. Bir taraftan enkaz kaldırıyoruz, bir taraftan kaldırılan enkazın moloz ve hafriyatının taşınması hakikaten günlerce iş makinası, binlerce iş arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, büyük bir emek veriyorlar" diye konuştu.
'İKİ BİNİN ÜSTÜNDE KAYBIMIZ VAR'
Karaismailoğlu, depremde yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirirken şöyle devam etti.
"Maalesef 2 binin üzerinde kaybımız var. Bizi en derinden üzen konu budur. Diğeri bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her türlü karşılamak için buradayız. İnşallah can kaybımızın artmaması için dua ediyoruz. Ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bir an önce enkazı kaldırıp şehir dışına atılması ve şehirde düzenli yaşamın olağan hale getirilmesi için görevimizi sonuna kadar yapacağız. Bunları en kısa zamanda yapmak için hakikaten binlerce arkadaşımızla burada büyük bir çalışma var. Devletimizin bütün kurumları AFAD'ından jandarması, askeriyesi, polisi, karayolları genel müdürlüğü, DSİ, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte büyük bir koordinasyon içerisinde, bunun yanında sağlık müdürlüğümüz, elektriktir, sudur, belediye, hakikaten büyük bir özveriyle, bir koordinasyon halinde buradaki hayatı normale döndürmek için büyük bir çalışma süreci yürütüyoruz. En büyük üzüntümüz can kayıplarımız. Bunun da artmamasını temenni ediyoruz ve enkazın da bir an önce kaldırılması için uğraşıyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
'15 BİN GÖNÜLLÜ AKINI VAR'
İletişim konusunda herhangi bir problemlerinin olmadığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Milletimiz sahip çıktı, büyük bir özveriyle, yoğun bir yardım akışı olmakta buraya. Bu yardım akışında, tedarik ve depolanma ve dağıtımda belki bekleme süreleri uzamakta ama biz bunu en iyi şekilde buradaki vatandaşlarımıza ulaştırmak için ekiplerimiz yoğun bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Yine önemli sayıda gönüllü akını var,15 bine yakın gönüllü akını var. Bunun içerisinde binin üzerinde uzman ekip var. Yurt dışından gelen ekiplerimiz var. Devlet millet büyük bir özveriyle kenetlenerek bu süreci inşallah en kısa zamanda bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Havalimanlarımız çok sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Hatay hava limanı dışındaki bütün havalimanlarımız, yurt içinden yurt dışından bütün kargo ihtiyaçları olsun, nakil ihtiyaçları olsun hepsi sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle 10 binin üzerinde askerimiz, jandarmamız birlikte vatandaşlarımıza ulaştırılması ve tedarik zinciri akışının sağlanması konusunda büyük bir özveri gösteriyorlar. Hatay havalimanımızın bitirilmesi için de büyük bir çaba sarf ediyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir
2023-02-09 21:57:05

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