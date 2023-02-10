Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, 9 bin 716 yaralımız var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, 9 bin 716 yaralımız var

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, 9 bin 716 yaralımız var


Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ ADIYAMAN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, enkaz çalışmalarının ardından konteyner kent kurma çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3 bin 105 vatandaşımızı kaybettik. Bunun 2 bin 195'i Adıyaman merkezinde. 9 bin 716 yaralımız var. Bunların da 7 bin 385 tanesini de merkezde. Yine Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923, Adıyaman genelinde de toplam 1939'dür" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan ve depremin ilk gününden bu yana bulundukları Adıyaman'ın son duruyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile basın açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlediği basın açıklamasında Adıyaman için konteyner kent kuracaklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Hassas bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü enkaz altında vatandaşlarımızı canlı olarak kurtarılması bizim ilk ve birinci öncelliğimizdir. Hamdolsun canlı vatandaşlarımıza ulaşmaya hala devam ediyoruz. Temennimiz bunun devam etmesi ve ölü sayısının artmaması en büyük isteğimizdir. Bunun için enkaz kaldırma çalışmaları biraz yavaş ilerleyebilir ama bundan sonra çok daha hızlı olacaktır ve bundan sonraki yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi peşinden konteyner kentinin hazırlanması kon usunda planlarımız devam ediyor. Hasarlı binaların yapılması, ortadan kaldırılması, hasar tespitinin yapılması konusunda ekip arkadaşlarımız çalışmalarını devam etmektedir. Bölgeye büyük bir gönüllü akını var. Milletimiz bu olayı sahiplenmiştir. İnşallah devletmillet el birliğiyle bu işin üstesinden çıkacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız burada olacak ve çalışmalar hakkında bilgi alacak ve bizleri koordine edecek. Depremden etkilenen diğer bölgelerimiz gibi Adıyaman'a da devletimiz sahip çıkacaktır ve yaşam koşullarının normale dönmesi için en hızlı şekilde hareket etmemiz için de Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu birebir takip etmektedir. Milletimiz müsterih olsun, dünyanın en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Ama büyük, güçlü Türkiye bunun da üstesinden gelecektir" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADIYAMAN'A GELİYOR
Bölgede yaşanan depremi 'Dünyanın en büyük felaketlerinden biri' olarak yorumlayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarın Adıyaman'a geleceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Malumunuz Adıyaman'da yaşamış olduğumuz dünyanın en büyük deprem felaketinden sonra yaraları sarmak için topyekun bir mücadele veriyoruz. Adıyaman genelinde depremden dolayı maalesef 3 bin 105 vatandaşımızı kaybettik. Bunun 2 bin 195 vatandaşımızı Adıyaman merkezde kaybettik. 9 bin 716 yaralımız var. Bunların da 7 bin 385 tanesini de merkezde. Yine Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 923, Adıyaman genelinde de toplam 1939. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Enkaz kaldırma çalışmalarının akabinde hafriyat temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin işlerini bitirdikten sonra, bize teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor. 10 bine yakın arama kurtarma uzmanımız Adıyaman genelinde çalışmaktadır. Yine 10 bin tane asker ve jandarmalarımız ile çok yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Bunun yanında gönüllü çalışanların da büyük katkısı var. 600'ün üstünde iş makinesi ve 812 tane de yabancı ülkelerden gelmiş, konusunda uzman aramakurtarma ekipleri de çalışmalarımızda oldukça hızlı bir şekilde yardımcı olmaktalar."
'400 BİN SICAK YEMEK ÇIKACAK'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise iş dünyasından ciddi bir destek aldıklarını belirterek, gelen yardımların vatandaşlara ivedilikle ulaştırılması konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti. Sıcak aş çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Bakan Muş, "Bugün itibarıyla 240 bin öğün sıcak yemek çıkartmış bulunuyoruz. Planımız 400 binin üzerine çıkmak. Bunun için gerekli çalışmalara da başlanmış" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN
2023-02-10 04:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki ...
Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde ...
(Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İLE TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, ADIYAMAN&#039;DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL ...
(Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İLE TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, ADIYAMAN&#039;DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL ...
Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan ...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla gelenler, çalışmaları yavaşlatıyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla ...
"Asrın felaketi"nde, 24 yaşındaki hemşire 88 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde, 24 yaşındaki hemşire 88 saat ...
Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra ...
Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra ...
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da açıklamalarda ...
Adıyaman'da insani yardımlar TMO merkezinden dağıtılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da insani yardımlar TMO merkezinden ...
Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ...
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DEPREM SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DEPREM SONRASI ...
Adıyaman'da depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedeler için sahra hastanesi ...
(Görüntülü)DEPREMİN 84. SAATİNDE BİR KADIN SAĞ OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMİN 84. SAATİNDE BİR KADIN SAĞ OLARAK ...
(Görüntülü)OTEL ENKAZINDA HAYATINI KAYBEDEN REHBER SAYISI 18&#039;E YÜKSELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTEL ENKAZINDA HAYATINI KAYBEDEN REHBER ...
(Görüntülü)DEPREMDE ENKAZDA KALAN ANNE VE 3 KIZI, AKSARAY?DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ENKAZDA KALAN ANNE VE 3 KIZI, ...
Tayvan'dan 155 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da görev yapıyor
YEREL HABERLER Tayvan'dan 155 kişilik arama kurtarma ekibi ...
Adıyaman'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedeler kurulan çadırlara ...
(Görüntülü)ESENLER BELEDİYESİ EKİPLERİ ENKAZDAN 4 KİŞİYİ ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESENLER BELEDİYESİ EKİPLERİ ENKAZDAN 4 ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve kızı 79 saat ...
Adıyaman'da 72 saat sonra enkazdan çıkarılan genç, ailesinden gelecek iyi haberi bekliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da 72 saat sonra enkazdan çıkarılan genç, ...
Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
YEREL HABERLER Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi ...
(Görüntülü)17 YAŞINDAKİ ÖMER, TURGUT REİS MAHALLESİNDEKİ ENKAZDAN DÜN SAAT 23.00&#039;TE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)17 YAŞINDAKİ ÖMER, TURGUT REİS ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.