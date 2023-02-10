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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSK, uçak ve helikopterlerini depremzedeler için seferber etti

DHA

TSK, uçak ve helikopterlerini depremzedeler için seferber etti


Mahir ALANSelim KAYASerhat ÖZDEMİR/ADIYAMAN, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 kente sağlık ve arama-kurtarma personelinin helikopter ve uçaklarla sevk etti. TSK'nın depremin ilk anından itibaren seferber ettiği helikopter ve uçaklarla, depremzelere ulaştırılan malzemeler ise askerler tarafından omuzlanarak taşındı.
TSK, deprem felaketinin ardındanr uçak ve helipoterlerini depremden etkilenen kentler ve depremzedeler için seferber etti. Türkiye'nin farklı kentklerinden arama kurtarma görevlileri, sağlık personelleri ve TSK mensuplarını taşıyan uçaklar, depremden etkilenen kentlere hızlıca ulaştı. Uçak ve helikopterler, ekiplerin yanı sıra depremzedelerin ihtiyaç duyacağı ilaç ve diğer yaşam malzemelerini de depremin vurduğu 10 ile taşıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sefereber olduğu süreçte, depremzedelere ulaştırılan sağlık ve yaşam malzemeleri askerler tarafından uçak ve helikopterlere taşındı. Adıyaman Havaalanına inen uçak ve helipoterdeki malzemeler yine askerler tarafından omuzlarda taşınarak depremzedelere ulaştırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, depremin hemen ardından derhal çalışmalara başlandığı ve tüm imkanların seferber edildiği vurgulanarak, "Milletinin bağrından çıkan Mehmetçiklerimiz depremin hemen ardından devletin diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte derhal çalışmalara başlamış ve milletimizle el ele, tek yürek, tek yumruk olarak tüm imkânları ile seferber olmuştur. TSK´ya ait Cougar, Sikorsky ve CH-47-Chinhook ağır nakliye helikopterleri ve uçaklar; sıhhi tahliye başta olmak üzere sağlık ve arama-kurtarma personelinin bölgeye sevki, depremden zarar gören bölgelere insani yardım malzemelerinin (çadır, erzak ve yaşam malzemesi) naklinde görev almaktadır. Mehmetçiğin canla başla sürdürdüğü mücadelesi büyük bir özveri ile aralıksız devam ediyor" denildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN
2023-02-10 08:44:27

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