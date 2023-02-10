Adıyaman'ı yıkan deprem kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'ı yıkan deprem kamerada

DHA

Adıyaman'ı yıkan deprem kamerada


Selim KAYA/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anında, Adıyaman´daki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Yerin beşik gibi sallanması ve ortaya çıkan ışık hüzmesi, görüntülerde yer aldı. 
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan; dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu´nun açıkladığı rakamlara göre 3 bin 105 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 716 kişinin yaralandığı, 1939 da binanın yıkıldığı Adıyaman´daki depremin şiddetini yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Kampüsü´nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin başlamasıyla ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların, araçların ve karşıdaki binaların beşik gibi sallanması, yerin yukarı ve aşağı yönlü hareketi yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA
2023-02-10 11:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulans ...
(Görüntülü) DEPREMİN 90'INCI SAATİNDE CANAN GEÇECİ, ÇİĞDEM 2 APARTMANININ ENKAZINDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMİN 90'INCI SAATİNDE CANAN GEÇECİ, ...
TSK, uçak ve helikopterlerini depremzedeler için seferber etti
YEREL HABERLER TSK, uçak ve helikopterlerini depremzedeler için ...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, 9 bin 716 yaralımız var
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 105 kaybımız, ...
Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki ...
Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde ...
(Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İLE TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, ADIYAMAN&#039;DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL ...
(Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İLE TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, ADIYAMAN&#039;DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL ...
Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 2 kardeş, 88 saat sonra enkazdan ...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla gelenler, çalışmaları yavaşlatıyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'a araçlarıyla ...
"Asrın felaketi"nde, 24 yaşındaki hemşire 88 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde, 24 yaşındaki hemşire 88 saat ...
Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra ...
Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir kadın enkazdan 84 saat sonra ...
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da açıklamalarda ...
Adıyaman'da insani yardımlar TMO merkezinden dağıtılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da insani yardımlar TMO merkezinden ...
Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ...
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DEPREM SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DEPREM SONRASI ...
Adıyaman'da depremzedeler için sahra hastanesi kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedeler için sahra hastanesi ...
(Görüntülü)DEPREMİN 84. SAATİNDE BİR KADIN SAĞ OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMİN 84. SAATİNDE BİR KADIN SAĞ OLARAK ...
(Görüntülü)OTEL ENKAZINDA HAYATINI KAYBEDEN REHBER SAYISI 18&#039;E YÜKSELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTEL ENKAZINDA HAYATINI KAYBEDEN REHBER ...
(Görüntülü)DEPREMDE ENKAZDA KALAN ANNE VE 3 KIZI, AKSARAY?DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ENKAZDA KALAN ANNE VE 3 KIZI, ...
Tayvan'dan 155 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da görev yapıyor
YEREL HABERLER Tayvan'dan 155 kişilik arama kurtarma ekibi ...
Adıyaman'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzedeler kurulan çadırlara ...
(Görüntülü)ESENLER BELEDİYESİ EKİPLERİ ENKAZDAN 4 KİŞİYİ ÇIKARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESENLER BELEDİYESİ EKİPLERİ ENKAZDAN 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.