

ADIYAMAN, (DHA)- ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Yardım Müdahale ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında bulunan Adıyaman'a gelerek, enkazlarda arama kurtarma çalışmasına katıldı. Ekip lideri Stephen Allen, "Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilde enkazlarda başlatılan aramakurtarma çalışmalarına tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden de ekipler katıldı. USAID afet yardım uzmanları, ABD'li ekiplerin aramakurtarma öncülük etmek üzere Adıyaman´a gelerek saha çalışmalarına başladı. Tam donanımlı teknik cihazlarla bölgeye gelen ekipte yer alan aramakurtarma köpeği enkazlara girerek canlı olup olmadığı tespit etmeye çalıştı.

USAID Afet Yardım Müdahale Takım Lideri Stephen Allen yaptığı açıklamada, "USAID´nin ilk önceliği hayatta kalan depremzedeleri bulmak; bunun yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 7/24 çalışan arama ve kurtarma ekiplerimiz de var. Hayatta kalanlara gerekli yardımları nasıl en etkili biçimde ulaştırabileceğimizi araştırıyoruz. Düşünce ve iyi temennilerimiz bu dayanılmaz felaketten etkilenen tüm Türklerle birlikte" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman ADIYAMAN, (DHA)-

2023-02-10 22:37:30



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