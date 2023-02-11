Adıyaman'da 117 saat sonra gelen mucize



Selim KAYASerhat ÖZDEMİR- Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir mucize gerçekleşti. 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası bölgede aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İstanbul Bağcılar Belediyesi aramakurtarma ekipleri ve TTK madencileri, gece saatlerinde Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi'ndeki Gözde Apartmanı'nın enkazından yaşam belirtileri aldı. Aramakurtarma ekiplerinin, 'Orada kimse var mı? Sesimi duyuyorsan 3 kere yere vur' şeklindeki seslenişlerine 8 katlı binanın 2'nci katından 3 kere betona vurularak cevap verildi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplere AFAD ve UMKE de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucu saat 23.55'te Özlem Yılmaz isimli kadın enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Enkaz başında ABD Arama Kurtarma Timi'ne (USAİD) mensup sağlıkçılar ile Türk doktorlar, Yılmaz'a gereken yaşamsal müdahaleyi gerçekleştirdi. Oldukça bitkin ve yorgun olduğu gözlenen Özlem, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYASerhat Özdemir, Mahir ALAN

2023-02-11 03:22:09



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