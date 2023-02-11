ABD´nin kurtarma ekibi, Adıyaman´da çalışmalarını sürdürüyor



Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük hasar gören Adıyaman´da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarında ABD´den gelen 160 kişilik ekip de yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Adıyaman´da da çok sayıda bina çöktü, ağır hasar aldı. Depremin ardından bölgede AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına 160 personelle USAID ABD Afet Yardım Müdahale ekibi de yer alıyor. Son teknolojik cihazlar ve eğitimli köpeklerle çalışmalarını sürdüren ABD ekibi, dün gece kurtarılan Özlem Yılmaz'a ilk müdahaleyi Türk doktorlarla birlikte yaptı.

Ekipten John Morrison, Adıyaman halkına yardım etmek için geldiklerini belirterek, "Ekibimizde burada bulunan 160 arama kurtarma çalışanı var ve bunlar betona girebilen veya sıkışmış depremzedelere ulaşmak için derinlere inebilen ağır kurtarma ekipleriyle, arama köpekleri, lojistik uzmanları, yapı mühendisleri, doktorlar ve sağlık görevlilerinden oluşuyor. Bu profesyonel bir ekip. Ekibimizin yarısı Fairfax, Virginia'dan, diğer yarısı ise Los Angeles, California'dan geliyor" dedi.

`TÜRK İNSANI İNANILMAZ DERECEDE DİRENÇLİ´

Adıyaman halkının misafirperver olduğunu belirten Morrison, "Türk insanı bu felaket karşısında inanılmaz dirençli. Buraya gelip yardım etmek bir onur ancak sadece bu şehirde değil, diğer birçok şehir de böylesine yaygın bir felaket, yerel yönetimin bununla başa çıkma kabiliyetini kesinlikle zorladı. Bu yüzden uluslararası yardım istediler ve USAID, arama kurtarma ekibi olarak bizi gönderdi. Türkiye'de olmaktan onur duyuyoruz. Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Güzel bir yer. Keşke buraya daha iyi koşullarda gelebilseydim ve umarım bir gün gelirim ama bugün burada Türk halkına kurtarma çalışmalarında yardımcı olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Şehre yaklaşık 40 saat önce geldik. O andan beri hiç durmadan, göçük altındaki depremzedeleri bulmak için çalıştık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN

2023-02-11 13:41:03



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