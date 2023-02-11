129'uncu saatte enkazdan sağ çıkarıldı

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Özcan ÇİRİŞ/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129'uncu saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6'ıncı günde de arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde yıkılan Özer Apartmanı´nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129'uncu saatte Kazım Kaya'yı (72) enkazdan sağ çıkardı. Kaya, sedyeye alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Özcan ÇİRİŞ

2023-02-11 14:15:39



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