Otel enkazından 131,5 saat sonra sağ çıkarıldı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da yıkılan Isias Hotel'in enkazından 131,5 saat sonra bir erkek sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji Ortaokul Voleybol Takımı oyuncuları ile tur rehberlerinin kaldığı Isias Hotel de yıkıldı. Atatürk Bulvarı'ndaki enkazda arama-kurtarma çalışması yapan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) ekipleri, 131,5 saat sonra ismi açıklanmayan erkeği sağ çıkardı. Kurtarılan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-02-11 17:48:11



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