8 yaşındaki Ahmet, 151 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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Selim KAYASerhat Özdemir, (DHA)-ADIYAMAN'da enkaz altında kalan Hacı Ahmet Eyice (8), 151 saat sonra kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı A Blok'ta arama-kurtarma çalışması yapan AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, "Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur" şeklindeki seslenişe, enkazdan karşılık geldi. Ekipler, 151 saat sonra enkazdan Hacı Ahmet Eyice'yi sağ olarak çıkardı. İlk müdahale sonrası Eyice, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2023-02-12 12:21:52



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