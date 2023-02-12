Yangına gelen ekip, 152 saat sonra enkazdan Rukiye'yi çıkardı; itfaiye eri ağladı



Selim KAYASerhat Özdemir, (DHA)-ADIYAMAN'da 8 katlı binanın enkazında çıkan yangına müdahale için giden ekipler, 152 saat sonra Rukiye Sincar'ı (21) kurtardı. Rukiye'nin sesini duyup, enkazda çalışma başlatılmasını sağlayan itfaiye eri Fatih Beyazoğlu ise gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'daki Siteler Mahallesi Yamanlar Sitesi 8 katlı apartmanın enkazında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Enkaza gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye erlerinden Fatih Beyazoğlu, enkazın sol tarafında bir ses duyduğunu söyledi. Sesin yoğunlaştığı alana Soma Madencileri Arama Kurtarma Timi ile yönelen ekipler, 152 saat sonra Rukiye Sancar'ı enkazdan sağ çıkardı. Sancar hastaneye kaldırılırken, sesi duyan itfaiye eri Fatih Beyazoğlu gözyaşlarına boğuldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Alattin Sandıkçı ise "İlk günden beri buradayız. Bir yerde, bir umut varsa; peşindeyiz, mücadelemiz devam ediyoruz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, madenci arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir

2023-02-12 14:26:06



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