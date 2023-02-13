Mega Polietilen, fabrikasını yardım merkezine dönüştürdü 



ADIYAMAN, (DHA) Mega Politien Köpük Sanayi, Adıyaman'daki fabrikasını depremzedeler için lojistik ve yardım merkezi haline getirdiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 10 ili etkileyen depremler Adıyaman'da da büyük hasara neden oldu. Mega Polietilen Köpük Sanayi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a yaptığı açıklamada, Adıyaman'da bulunan fabrikasında herhangi bir hasar olmadığını ancak elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle üretime geçici bir süre ara verdiklerini açıklamıştı. FABRİKA YARDIM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ Şirket açıklama sonrası, Adıyaman Besni'deki fabrika binasını depremzedeler için lojistik ve yardım merkezi olarak açtı. Kendi yardımlarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardım TIR´larının organize edilip depremzedelere ulaşmasında katkı sağlanıyor. KAYMAKAMLIK VE AFAD İLE ÇALIŞILIYOR Firma yetkilisi Hakan Özhan, Besni Kaymakamlığı ve AFAD ile beraber koordine bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "İlçeye gelen yardım tırlarını Besni ve çevre köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. Özhan ayrıca battaniye ve ısınma ihtiyacına karşı depodaki kumaşları üçer metre kestirerek bölge halkına ulaştırdığını açıkladı. Öte yandan fabrikada üretim tekrar başladığında gerekli özel durum açıklaması yapılıp kamuoyu ve yatırımcıların bilgilendirileceği de duyurulmuştu. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman DHA

2023-02-13 09:53:29



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