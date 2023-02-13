Tarihi Ulu Cami, depreme dayanamadı

Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki depremin vurduğu Adıyaman'daki tarihi Ulu Cami, sarsıntıya dayanamayarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte olup, 15061515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Ulu Cami bugünkü şeklini 1863 yılında alırken, sarsıntıya dayanamayıp yıkıldı. Depremde yıkılan tarihi caminin sadece iki duvarı ayakta kalırken, tarihe tanıklık eden cami yerle bir oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYASerhat ÖZDEMİR-Mahir ALAN
2023-02-13 19:52:35
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