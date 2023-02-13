Tarihi Ulu Cami, depreme dayanamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Ulu Cami, depreme dayanamadı

DHA

Tarihi Ulu Cami, depreme dayanamadı


Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki depremin vurduğu Adıyaman'daki tarihi Ulu Cami, sarsıntıya dayanamayarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte olup, 15061515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Ulu Cami bugünkü şeklini 1863 yılında alırken, sarsıntıya dayanamayıp yıkıldı. Depremde yıkılan tarihi caminin sadece iki duvarı ayakta kalırken, tarihe tanıklık eden cami yerle bir oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYASerhat ÖZDEMİR-Mahir ALAN
2023-02-13 19:52:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk depremden ...
(Görüntülü) ADIYAMAN - AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA BULDUKLARI 200 BİN TL&#039;LİK ALTIN VE DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN - AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA ...
AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik ...
İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde ...
(Görüntülü)BOZBEY APARTMANINDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOZBEY APARTMANINDA ENKAZ KALDIRMA ...
Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü
YEREL HABERLER Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü
(Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ HİVAY, 177&#039;NCİ SAATTE KURTARILDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ HİVAY, 177'NCİ SAATTE ...
Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini duyurmak için hep bir ağızdan bağırıyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini ...
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı (2)- ...
(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN KARDEŞLERİN ENKAZDAN ANI DEFTERİ ÇIKTI: BİRBİRİMİZİ SEVEN İKİ KARDEŞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN KARDEŞLERİN ENKAZDAN ANI ...
(Görüntülü)7 YAŞINDAKİ HİVAY, 177&#039;NCİ SAATTE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)7 YAŞINDAKİ HİVAY, 177'NCİ SAATTE ...
Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler ...
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli ...
Adıyaman'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik ...
Adıyaman'da 6 yaşındaki çocuk depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 6 yaşındaki çocuk depremden 178 saat ...
Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk sağ çıkarıldı.
YEREL HABERLER Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 ...
Depremler Adıyaman'da büyük tahribata yol açtı
YEREL HABERLER Depremler Adıyaman'da büyük tahribata yol açtı
(Görüntülü)30 REHBERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 12&#039;SİNİN YARALANDIĞI OTEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)30 REHBERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, ...
Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı.
YEREL HABERLER Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin ...
Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de ...
Çin'den gelen 290 kişilik ekip deprem bölgesinde hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Çin'den gelen 290 kişilik ekip deprem bölgesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.