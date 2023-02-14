

Serhat ÖZDEMİRSelim KAYAMahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yerle bir olurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın AB fonuyla ve AB mevzuatına göre inşa ettiği belediye binasının karşısında bulanan cam binanın ise camları bile kırılmadı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman´da, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası yerle bir oldu. Adıyaman Belediye Başkanlığı binasının karşısında yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nın AB fonuyla inşa ettiği ve AB mevzuatına göre yapılan cam binada ise camlar bile hasar görmedi.

Mimarlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ, müşavirliğini Nezih Alataş, Adıyaman Valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'ın üstlendiği 4 kattan oluşan yapının zemininde hologramlarla Kommagene Krallığı canlandırılırken, orta katı ise kalıcı sergi alanı, iki katı da kütüphaneden oluşuyor. Görüntü Dökümü

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-Muhabir Serhat ÖZDEMİR'in anonsu

-Belediye tabelası

-Enkazdan gorüntüler

-Dosyalar

-Kütüphanenin genel görüntüsü

-Kütüphanenin camları

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR, Mahir ALAN

2023-02-14 01:02:52



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