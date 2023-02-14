Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammet, 198´inci saatte kurtarıldı

Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ATAY/ ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN´da ekipler, depremin 198´inci saatinde 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin´i enkazdan sağ çıkardı.
Kara kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma, Tayvan arama-kurtarma, TTK madencileri, depremin 9´uncu gününde Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Fırat Sitesi B Blokta bu gece yaşam belirtisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 8 katlı apartmanın zemin katında oturan Muhammet Cafer Çetin'den ses alınması üzerine madenciler yaşam tüneli oluşturarak, Çetin´e ulaştı. Yaralı Çetin'le bilincini açık tutmak için sürekli konuşan ekipler saatler süren titiz bir çalışmanın ardından canlı olarak enkazdan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve serum takılan Çetin, hastaneye kaldırıldı.
TTK madencileri kurtarma ekibinde yere alan Ercan Çömlek, "Vardiya çalışıyoruz. Bir yerde hayat var ise ona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gece geldik. Şükürler olsun kurtardık. Cafer'in ilk isteği yemek oldu. Ona bir yemek borcumuz var" dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN
2023-02-14 10:54:59
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