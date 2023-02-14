Gökçe KARAKÖSE-Ersan SAN/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN Gölbaşı girişinde bulunan 5 katlı bir bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. Arkasındaki binaya yaslanarak, yatık halde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti. Bina havadan görüntülendi.
Adıyaman Gölbaşı, depremden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. İlçenin merkezinde yer alan 5 katlı bina depremin etkisiyle temelinden ayrılarak geriye yattı. Arkasındaki başka bir apartmana yaslanarak, yatık şekilde ayakta duran bina ve ilçe merkezi havadan da görüntülendi. Tek parça halinde duran binanın camlarının bile çatlamadığı dikkat çekti.Görüntü dökümü:
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-Gölbaşı merkez ve binadan görüntüler (Havadan görüntülerle)DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman / Merkez
2023-02-14 10:55:53
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