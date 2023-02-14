Gökçe KARAKÖSE Güven USTA Ersan SAN / GÖLBAŞI, (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü. Depremin raylara etkisi, havadan da görüntülendi.
Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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(Havadan görüntüler)
-Tren raylarından görüntüler
(Aktüel)
-Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)
-Raylardan genel görüntüler
-Raydan detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı
2023-02-14 11:11:57
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