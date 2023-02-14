Gölbaşı'nda yamulan tren rayları havadan görüntülendi

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Gökçe KARAKÖSE Güven USTA Ersan SAN / GÖLBAŞI, (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü. Depremin raylara etkisi, havadan da görüntülendi.

Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / GÖLBAŞI, (Adıyaman), (DHA)

2023-02-14 11:14:01



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