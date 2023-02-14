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Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)ADIYAMAN'da depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazından arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, 178 saat sonra enkazdan bir kediyi sağ çıkardı. 'Umut' adı verilen kedi veteriner hekimlere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür aramakurtarma çalışması yapan Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı. "Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu kamerası)

Ekiplerin çalışması

Kedinin kurtarılması

Genel ve DetyalraDHA-Gündem Türkiye-Adıyaman / Merkez

2023-02-14 12:21:15



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