7 katlı binanın enkazından 178 saat sonra kurtarılan kediye 'Umut' ismi verildi

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Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)ADIYAMAN'da depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, 178 saat sonra bir kediyi sağ çıkardı. 'Umut' adı verilen kedi veteriner hekimlere teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür aramakurtarma çalışması yapan Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi sağ çıkardı. "Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi. (DHA)(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2023-02-14 12:28:02



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