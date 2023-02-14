Depremden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların göçü devam ediyor

Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/KAHRAMANMARAŞ. (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma yol açan iki depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların göç yolculuğu devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen 10 il arasında bulunan Adıyaman'da da çok sayıda bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, hayatta kalan depremzedeler de birçok sorunla mücadelelerini sürdürüyor. Evleri yıkılan veya ağır hasarlı olan depremzedeler kurulan çadırkentlerde barındırılarak ihtiyaçları karşılanıyor. Artçıların devam ettiği kentte depremzedeler, hasarlı binalarına girmeden vinç yardımıyla para ve ziynet eşyalarının yanı sıra kullanılabilecek durumdaki ev eşyalarını çıkartıyor. Olumsuz hava koşullarının yanı sıra yaşanan sıkıntılar nedeniyle depremzedelerin büyük çoğunluğu il dışındaki akrabalarının yanına göç etmeye başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN
2023-02-14 21:00:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.