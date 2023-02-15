Adıyaman'da dev kayalar köye düştü; ortadan ayrılan kaya drone ile görüntülendi



Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAHTA, (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'da dağların ortasında bulunan Eski Kahta Köyü'ne depremle birlikte dev kayalar yağdı. Evlerin üstüne gelme tehlikesi olan ve ortadan ikiye ayrılan kayalar nedeniyle, köy sakinleri evlerini terk edip çadırlarda yaşamaya başladı. Köyde yaşayan Erol Bulgur, "Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek" dedi.

Depremin şiddeti yalnızca Adıyaman'ın merkezinde değil, köylerinde de etkisini gösterdi. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan Eski Kahta Köyü'nün Kümbel Mahallesi'nde yaşayanlar, dağlardan düşen kayalar nedeniyle ölümden döndü. Daha önce düşen büyük bir kayanın evin hemen yanında olduğu köyde, bu kez de depremin etkisiyle büyük bir kaya parçası düştü. Ortadan da ayrılan kaya parçaları köy halkının korkmasına neden oldu. 15 haneli köy halkının hepsi ya çadırda ya da başka mahalledeki akrabalarında yaşamaya başladı. Köy sakinleri daha önce yapılan kontrollerde kayalar için sağlam denildiğini ifade etti. BİR DEPREM DAHA OLSA KAYALAR ÜSTÜMÜZE GELECEK

50 yıldır aynı köyde yaşayan Erol Bulgur, "Depremde, gördüğünüz şimdiki yarık meydana geldi. Köyü boşalttık, çadıra girdik. Şu anda çadırda kalıyoruz. Depremde sallandı sallandı. Biz şimdi korkudan evlere giremiyoruz. Evler de zarar görmüş, hasar görmüş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu tehlike arz ediyor. Bir deprem daha olsa bu kayalar komple üzerimize gelecek. Hepimiz taşındık, canımızı kurtardık. Köyün içinde şu anda insan kalmadı, öbür mahalleye taşındık. Kimisi çadıra girdi, kimisi komşunun, akrabanın evine taşındı" diye konuştu. BU DEPREMDE KAYA İKİYE BÖLÜNDÜ

60 yaşındaki köy sakini Aziz Özkazar da "Bu taşlar gördüğümüz kadarıyla yerinde sabitti. Daha önce yaptığımız müracaatlarda gelen kontrolde taşın sağlam olduğunu bize söylediler. Biz de o yüzden korkmadık ama bu depremde kaya ikiye bölündü. Şu andaki tek çözüm bir kırıcının gelip üst taraftan bunu kırıp bu tehlikeyi önlemesi. Şu anda tedbir için çadırlara geldik. Çadırlarda yaşam can güvenliğimiz için uzaklaşmış bulunmaktayız. Eşyalarımız evlerin altında, hayvanlarımız evlerin altında. Hayvanları bağlayacak yer yok, düz arazi yok ki çadır kuralım. Hayvanı besleme sıkıntısı da çekiyoruz. Deprem zaten evlere gereken zararı verdi. Hatta evler engebeli olduğu için araç da geçmiyor, herhangi bir ulaşım da yok. Kaya hala sallanıyor. Arkadaki başka taş da yukarıdan kayıp gelmiş zamanında ama hangi tarih olduğunu tahmin edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlerinde tepesinde duran dev kaya parçaları havadan da görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAHTA, (Adıyaman), (DHA)

2023-02-15 11:09:47



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