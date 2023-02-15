Adıyamanlı depremzede, saman balyalarıyla barınak yaptı

Mahir ALANMurat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Mehmet Kurt (38), saman balyalarıyla barınak yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bağlı Narince köyünde oturan 3 çocuk babası Mehmet Kurt, evinin yanındaki tarlasına saman balyalarıyla barınak yaptı. Depremden sonra serada kaldığını, samanın sıcak tutacağı düşüncesiyle saman balyaları ve tahtalarla barınak yaptığını söyledi. Kurt, 120 balyanın kullanıldığı barınakta aile fertleriyle birlikte kaldığını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Murat KURT
2023-02-15 11:27:05
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