Gökçe KARAKÖSE-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)HİTİTLER döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi de depremlerde hasar gördü. Kale üzerindeki bazı taşların yıkıldığı görüldü.
Tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Hititler döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi, depremlerin etkisiyle hasar gördü. İçinde su sarnıcı, mescit, toplantı salonu, zindan, mazgallar, ırmağa inen su yolu, güvercinlik merdiveni, kapalı geçiş galerileri bölümleri de olan kalenin, depremin etkisiyle bazı taşlarının yıkıldığı görüldü. Tarihi kalenin bir kısmının da doğal nedenlerle zaman içinde yıkıldığı ve kalıntılarının günümüze kaldığı biliniyordu. Depremlerden sonra kalenin son hali havadan görüntülendi. "TAŞLAR DÜŞTÜĞÜ ZAMAN BİZ UYKUDAN KALKTIK"
Eski Kahta köyünde oturan Erol Bulgur, "Burayı çok sayıda turist ziyaret ediyordu. Depremlerden dolayı zarar gördü, duvarları yıkıldı. Deprem gecesi, taşlar düştüğü zaman biz uykudan kalktık. Bu memleket turizm bölgesi. İlerleyen zamanlarda onarılması gerekir" dedi. Görüntü dökümü:
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-Kahta Kalesi (Havadan görüntüler)
-Kahta Kalesi'nden genel görüntüler
-Erol Bulgur röportajı
-Kahta Kalesi'nden detaylar
DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman / Kahta
2023-02-15 12:31:14
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