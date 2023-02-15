Kahta Kalesi depremde hasar gördü 



Gökçe KARAKÖSE-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)HİTİTLER döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi de depremlerde hasar gördü. Kale üzerindeki bazı taşların yıkıldığı görüldü.

Tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Hititler döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi, depremlerin etkisiyle hasar gördü. İçinde su sarnıcı, mescit, toplantı salonu, zindan, mazgallar, ırmağa inen su yolu, güvercinlik merdiveni, kapalı geçiş galerileri bölümleri de olan kalenin, depremin etkisiyle bazı taşlarının yıkıldığı görüldü. Tarihi kalenin bir kısmının da doğal nedenlerle zaman içinde yıkıldığı ve kalıntılarının günümüze kaldığı biliniyordu. Depremlerden sonra kalenin son hali havadan görüntülendi. "TAŞLAR DÜŞTÜĞÜ ZAMAN BİZ UYKUDAN KALKTIK"

Eski Kahta köyünde oturan Erol Bulgur, "Burayı çok sayıda turist ziyaret ediyordu. Depremlerden dolayı zarar gördü, duvarları yıkıldı. Deprem gecesi, taşlar düştüğü zaman biz uykudan kalktık. Bu memleket turizm bölgesi. İlerleyen zamanlarda onarılması gerekir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAHTA, (Adıyaman), (DHA)

2023-02-15 12:34:01



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