Adıyaman'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 15 kişi yakalandı



Serhat ÖZDEMİRSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman'da hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarında para ve altın ele geçirildi. Para ve altınlara polis ekipleri tarafından el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Serhat ÖZDEMİRSercan SAKAR

2023-02-15 20:01:09



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