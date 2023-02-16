Orgeneral Çetin'den Adıyaman'da çadır kentteki depremzedelere ziyaret

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ADIYAMAN, (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kente giderek depremzedeleri ziyaret etti. Çetin, depremzedelere yemek ikramında bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kente giderek depremzedeleri ziyaret etti. Orgeneral Çetin, bölge halkıyla görüşüp dertlerini dinledi. Depremzedelere yemek ikramında da bulunan Çetin, "Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir" dedi.

Aynı zamanda bölgedeki faaliyetler hakkında da bilgi alan Orgeneral Çetin, diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez

2023-02-16 15:57:54



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