11 gün göçük altında 'Bircan' isimli inek, kurtarıldı



Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da göçük altında kalan Birgül Tuncay'ın (33) 'Bircan' ismini verdiği inek, 11 gün sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da, merkeze bağlı Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül Tuncay, ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan ineğini 11 gün boyunca besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Birgül Tuncay'ın ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ineği kurtardı.

Göçük altında kalan 2 ineği ve keçileri ölen, 'Bircan' isimli ineğinin kurtulmasına sevinen Tuncay, "Bircan'ım kurtuldu, hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerim kurtulsa daha da mutlu olacaktım. Onlar kurtulmadı" dedi.

İneğin kurtarılmasının ardından tedavisini yapan Hayvancılık Genel Müdürü ve Veteriner Hekim Salih Çelik ise şunları söyledi:

"Hekim olarak bugün çok çok mutlu günüm. Jandarma Arama Kurtarmaya çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bir hayvan için Türkiye'de bu yapılabiliyorsa insan için neler yapılmaz. Bunu herkesin düşünmesini istiyorum. Herkesin ellerine sağlık, veteriner hekim arkadaşlarım şimdi hemen serum taktılar. Bu burukluk içinde bir sevinç yaşıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat ÖZDEMİR, Mahir ALAN

2023-02-16 21:36:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.