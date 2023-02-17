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İSTANBUL- İŞİNİ BIRAKIP 9 BİN KİLOMETREDEN YARDIMA KOŞTU

DHA

İSTANBUL- İŞİNİ BIRAKIP 9 BİN KİLOMETREDEN YARDIMA KOŞTU


"DÜNYADA 20'DEN FAZLA AFET GÖRDÜM, EN KÖTÜ BUYDU" Gökçe KARAKÖSE-Güven USTA-Ersan SAN / ADIYAMAN, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için farklı ülkelerden pek çok yardım gönüllüsü Türkiye'ye geldi. Filipinler'den yola çıkan ekipte yaklaşık 52 arama kurtarma gönüllüsüyle Adıyaman'a geldi. Filipinler'de yaşayan Amerikalı itfaiye eri Dean William Solter (58), 14 Şubat'ta yeni bir işe başlayacaktı. Kahramanmaraş depremlerinden haberdar olur olmaz, yeni iş yerindeki yöneticisine gelemeyeceğini söyledi. Solter daha önce de 1999'da yaşanan Gölcük depremi nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Hazırlıklarını yapıp yola çıkan Solter, yaklaşık 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Adana'ya ulaştı. İtfaiye eri Dean William Solter, "Kendi harcamalarımla buraya geldim. İşime bugün başlamam gerektiği için yeni şefimi arayıp başlayamayacağımı söyledim. Ardından ekipmanlarımın hepsini hazırlayıp uçağa bindim" dedi.  
Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için farklı ülkelerden pek çok yardım gönüllüsü Türkiye'ye geldi. Filipinler'den yola çıkan ekipte yaklaşık 52 arama kurtarma gönüllüsüyle Adıyaman'a geldi. Filipinler'de yaşayan Amerikalı itfaiye eri Dean William Solter (58), 14 Şubat'ta yeni bir işe başlayacaktı. Kahramanmaraş depremlerinden haberdar olur olmaz, yeni iş yerindeki yöneticisine gelemeyeceğini söyledi. Solter daha önce de 1999'da yaşanan Gölcük depremi nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Hazırlıklarını yapıp yola çıkan Solter, yaklaşık 9 bin kilometrelik yolculuğun ardından Adana'ya ulaştı. Deprem nedeniyle hasar gören yollar nedeniyle Adıyaman'a gidecek araç bulamayan Solter, burada gönüllü Türk ekibiyle tanıştı. Türk ekip, Solter'ı da kendi araçlarına aldı. Solter Adıyaman'daki yeni otogarda sahra hastanesindeki ekibiyle buluştu. İŞE BAŞLAYAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM; UÇAĞA BİNDİM 
İtfaiye eri Dean William Solter, depremi gördüğünde buraya gelip elinden geldiğince yardım edebileceğini düşündüğünü belirterek, "Şefimi aradım ve deprem için birlik gönderip gönderemeyeceklerini sordum. Daha göndermeye hazır olmadıklarını söylediler. Kendi harcamalarımla buraya geldim. İşime bugün başlamam gerektiği için yeni şefimi arayıp başlayamayacağımı söyledim. Ardından ekipmanlarımın hepsini hazırlayıp uçağa bindim" dedi.  20 AFET GÖRDÜM, EN KÖTÜSÜ BUYDU 
Solter, dünya çapında 20'den fazla afette görev aldığını, aralarında en kötüsünün bu deprem olduğunu ifade ederek, "Bugün çok duygusal ve zor bir gündü. Çalışmaya katıldığımız binada 2 kız çocuğunu çıkardık. Depremde vefat ettiklerinde birbirlerine sarılıyorlarmış. O halde dışarı çıkardık. Şu anda burada Filipinler tarafından kurulmuş sahra hastanesinde kalmaktayım. Onlarla çalıştığım için Adıyaman'dayım" diye konuştu.  DÜNYADAKİ HERKESİN TÜRKİYE İÇİN DUA ETMESİNİ UMUYORUM 
Solter, "Buradaki herkes, arama kurtarma görevlisinin ihtiyaç duyabileceği bütün ekipmanları sağladılar. Bize yemek, barınak verdiler, her yönden yardımcı olmaya çalıştılar. Çok iyimser ve misafirperverlerdi. Türkiye dünyadan yardım istedi ve bizler de yardım ettik. Türkiye inanılmaz büyük bir afet yaşadı. Çok korkunç bir olay. Dünyanın Türkiye'ye finansal, medikal anlamda, her yönden yardımcı olması lazım. Türkiye'nin yardım çağrısına cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dünyadaki herkesin Türkiye için dua etmesini umuyorum" diye konuştu. O BİZİM AİLEMİZ
İzmir'den Adıyaman'a gelen gönüllü dağcı kurtarma ekibinin lideri inşaat ustası Faruk Altunkaynak, "İzmir'den Adana'ya uçuş yaptık. Adana'da dostumla tanıştık. Yolculuğumuz öyle başladı. Adana'dan Adıyaman'a karayoluyla gelmek zorunda kaldık. Adana'ya indiğimizde kendisi 2 Malezyalı kardeşimizle beraber orada bekliyordu. Yollarda araç kullanmak sıkıntı olduğu için 3 kişi bir otobüsü çıkaramıyorlardı. Bizim de katılmamızla beraber araçtaki sayı yükseldi ve ekipmanlarımızla beraber oradan Adıyaman'a intikal ettik. Yaklaşık 5,5 saatlik bir yolculuğumuz oldu. O saatler içerisinde kendisiyle çok samimi olduk. Hikayesini dinledik. Yurt dışından bu şekilde sevgiyle buraya canı gönülden, kendi imkanlarıyla gelip bize yardım etmesi bizi çok mutlu etti. Artık o bizim ailemizden biri. Buradan sonra da daha güzel günlerde kendisiyle görüşmeyi hepimiz istiyoruz" diye konuştu.  Görüntü dökümü: 
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-Solter'ın otogara gelişinden görüntüler
-Solter'ın ekibiyle buluşmasından görüntüler
-Solter'ın Türk ekiple bir araya gelmesinden görüntüler
-Dean Solter röportajı
-Faruk Altunkaynak röportajı
-Türk ekip ve Dean'dan detay görüntüler
(Cep telefonu kamerası)
-Ekiplerin enkazda çalışma görüntüleri 
-Dean ve ekibinden fotoğraf  DHA-Gündem Türkiye-Adıyaman
2023-02-17 08:56:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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