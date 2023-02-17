Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da cuma namazı sağlam kalan camilerde kılındı. Camilerde yoğunluk oluşunca, bazı vatandaşlar dışarıda saf tuttu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık merkez üslü 7.7 ve 7.6'lık depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da depremden sonra hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve ardından cuma namazı için saf tutuldu. Adıyaman kent merkezinde hasar görmeyen az sayıda camiden, 2012 yılında hizmete açılan 800 kişilik Emir Camii'nde yer kalmayınca, vatandaşlar dışarıda saf tuttu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN
2023-02-17 13:54:28
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