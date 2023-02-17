Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı il dışına taşınıyor

Selim KAYASerhat ÖZDEMİRMahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da aramakurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binaların enkazı ise kamyonlarla kent dışında 2 ayrı noktaya taşınıyor.
Kent merkezinde iş makineleriyle kamyonlara doldurulan molozların bir kısmı Atatürk Barajı yakınlarındaki Sitilce mevkisine boşaltılıyor. Kamyonların boşalttığı molozlar iş makinelerinin yardımıyla düzeltiliyor. Molozların bir kısmı da kentin diğer çıkış noktası olan Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan organize sanayinin karşısındaki boş bir araziye dökülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir, Mahir ALAN
2023-02-17 19:19:40
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