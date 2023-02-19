Adıyamanlılar, Meksika arama-kurtarma köpeği Proteo'yu unutmuyor



Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan ve 3 kişinin enkazdan sağ çıkmasında etkin rol oynadıktan sonra ölen 'Proteo' isimli eğitimli köpeği Adıyamanlılar unutmadı.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri için Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan Proteo, enkazdan 3 kişinin sağ çıkarılmasında etkin rol oynadıktan sonra rahatsızlanarak öldü. Meksika Arama Kurtarma Ekibi, Proteo'yu kamp yaptığı Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gömdü. Meksika ekibi ile beraber Hasan Taşar İmamhatip Ortaokulu bahçesinde AFAD çadırında kalan Adıyamanlılar, enkazdan dönen ve çocuklarıyla oynayan Proteo'u asla unutamayacaklarını söyledi.

Meksika ekibi ile aynı okulun bahçesinde ADAF çadırında kalan İrfan Çakılkaya, Proteo'nun enkazdan insanları kurtardıktan sonra kampa geldiğinde de okul bahçesinde depremzede çocuklarla top oynadığını söyledi. Çakılkaya şöyle devam etti:

"Türkiye geneli büyük bir deprem yaşadık. Allah razı olsun Meksikalı kardeşlerimiz geldi eğitilmiş köpekleriyle beraber burada bize yardımcı olmaya geldiler. Öyle canlar çıkardılar ki, ölü de olsa canlı da olsa çıkardılar. Burada köpek hastalandı, öldü. Şu an burada yatıyor. O da bizim emanetimizdir. Yeri geldiğinde emanetimize de sahip çıkacağız. O köpekler kendi ekipleriyle beraber burada çocuklarla beraber top oynuyorlardı. Çocuklar köpekleri seviyorlardı. Yeri geldiğinde biz de Meksikalı kardeşlerimizin bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağız."

'O BURANIN EMANETİ'

İrfan Çakılkaya'nın eşi Özlem Çakılkaya ise Proteo'yu asla unutmayacağını belirterek, "5 çocuğumla birlikte dışarıda kaldık. Bu okula geldik. Asker abiler sağ olsun bize yardımcı oldular. Bizim geldiğimiz gün Meksikalı ekipler de buraya geldi. Askerler de onlar için buradaydı, Kalabalıktı burası. Asker abiler çadırlarınız bize verdiler. Allah razı olsun. Biz onlarla birkaç gün buradaydık. Güzel günler geçirdik. Çocuklarımızla güzel eğleniyorlardı. Hatta bu köpeğimiz de ağzına top koyup çocuklarla, Meksikalılarla beraber çocuklarla oynuyorlardı. Onlar geldikleri gün ambulans sesleri hiç durmadı, bayağı hayat kurtardılar. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu köpek burada gider geliriz yani. O buranın emanetidir, emanetimize sahip çıkacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir

2023-02-19 12:51:08



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