Suudilerden depremzedelere uydudan sağlık hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudilerden depremzedelere uydudan sağlık hizmeti

DHA

Suudilerden depremzedelere uydudan sağlık hizmeti


Selim KAYASerhat ÖZDEMİR/ADIYAMAN, (DHA)SUUDİ Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad A.Al Osaimi, 7 TIR malzemeyle geldiği Adıyaman'ın Kuyulu Mahallesi'nde, deprem bölgesindeki sağlıkçıların uyduyla bağlandığı Suudi Arabistan hastanelerinin ameliyatlarda konsültasyon hizmeti verdiğini söyledi.
Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'a ait yardım kuruluşu, deprem bölgesinde 165 kişiyle 3 koldan hizmet veriyor. Söz konusu yardım kuruluşu Adıyaman merkeze bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde 7 TIR çadır, gıda ve mutfak malzemeleri dağıttı. Mahalle muhtarının belirlediği liste doğrultusunda yardım malzemelerini dağıtan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad A. Al. Osaimi, deprem bölgesinde, sağlık medikal, arama kurtarma ve malzeme dağıtımı olmak üzere 3 farklı grupla hizmet verdiklerini söyledi.
Sağlık medikal anlamında da uydudan Suudi Arabistan hastanelerindeki uzman hekimlere bağlanıp hastalara teşhis ve tedavi uygulandığını aktaran Osaimi, "165 kişi olarak sahada ve Suudi Arabistan'da da 1000 kişilik gönüllü hazır bekliyor. Onlar da bizden haber bekliyor. Bir de dijital sağlık hizmetleri diyebileceğimiz, uydudan Suudi Arabistan hastanelerine bağlanarak ameliyatlarda konsültasyon hizmeti veriyoruz. Buradaki hastaları Suudi Arabistan'daki doktorlarla ve hastanelerle buluşturuyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bu kardiyoloji, kalp hastalıkları olmak üzere sahada bu ameliyatlarda da bu şekilde bir dijital uzaktan ameliyat, uzaktan sağlık hizmeti de tesis ettik. Kameralarla Suudi Arabistan'daki hastanelerdeki doktorlara bağlanıyoruz. Oradaki doktorlar tedavi hizmetleri veriyor. En ücra köşelere kadar ulaşıp çadır veriyoruz" diye konuştu.
13 UÇAK YARDIM MALZEMESİ
Suudi Arabistan olarak deprem bölgesinde 13 uçak yardım malzemesi ulaştırdıklarını aktaran Osaimi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar Suudi Arabistan tarafından yollanan yardım malzemeleri. Adıyaman'a bunları getirdik ve köylere dağıtım yapılacak. 7 TIR malzeme getirdik, zaten 13 uçak dolusu yardım geldi Suudi Arabistan'dan. Biz bunları bizzat şehirlere dağıttık. Merkezde sıkıntı kalmamış dendi, bu küçük köylere de dağıtım yapmak için buraya geldik. Bu 13 uçakta bin tondan fazla insani yardım malzemesi, çadır, yiyecek maddesi ve mutfak eşyaları var. Bütün şehirleri gezdik, tespit yaptık. Kahramanmaraş Pazarcık'ta dağıtım yapıldı. Ondan önce de Kahramanmaraş'ın küçük bir köyündeydik. Bugün görmüş olduğunuz ekip insani yardım ekibi oluyor. Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu'ndan. Bunun haricinde 95 kişiden oluşan arama kurtarma ekibiyle sahada Suudi Arabistan. Onun haricinde medikal bir ekip var. Medikal de kendi içinde hem sağlık bakanlığına bağlı birimler, ayrıca Suudi Arabistan Kızılay'ı olmak üzere sahada acil yardım hasta muayene etmek gibi her türlü sağlık hizmeti veren ekipler de var. Bunun haricinde 60 kişilik mobil ekibimiz var. Bunlar da bu dağıtımlarda bize yardımcı oluyor. Kendileri bizzat çadırlar kurdular."
Kuyulu Mahallesi muhtarı Şevket Aydın, "Benim köyüm mağdur. Benim köyüm 500 hanedir, iki binlere çıktı. Niye iki binlere çıktı. Adıyaman'dakiler buraya akın etti. Mecburen ağırlamak zorundayız. Çadır istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, hem Kızılay'dan, farklı kurumlardan, insanlardan yeterince gıda malzemesi geldi. Allah bu yardımsever insanlardan razı olsun. Allah devletimizi de başımızdan eksik etmesin. Yapılan yardımları gördük halen de geliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Serhat Özdemir
2023-02-20 18:03:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalara ilişkin hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını bildirdi
YEREL HABERLER Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan ...
Eksim Holding'in Adıyaman'da inşa ettirdiği çadır kent son aşamada
YEREL HABERLER Eksim Holding'in Adıyaman'da inşa ettirdiği çadır ...
Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyamanlı depremzedeler için görev başında
YEREL HABERLER Malezya ordusunun sağlık ekibi Adıyamanlı ...
Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da ...
Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan kopardı
YEREL HABERLER Deprem Adıyaman'da 11 basın mensubunu hayattan ...
280 haneli beldede depremden 15 ev sağlam kalabildi
YEREL HABERLER 280 haneli beldede depremden 15 ev sağlam kalabildi
Depremlerde 4 oğlunu kaybeden Adıyamanlı baba afet gecesini unutamıyor
YEREL HABERLER Depremlerde 4 oğlunu kaybeden Adıyamanlı baba afet ...
Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu
Demokrasi ve Birlik Derneği, Adıyaman'da depremzedeler için çadır kurdu
YEREL HABERLER Demokrasi ve Birlik Derneği, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle biriktiriliyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle ...
Adıyamanlılar, Meksika arama-kurtarma köpeği Proteo'yu unutmuyor
YEREL HABERLER Adıyamanlılar, Meksika arama-kurtarma köpeği ...
UMKE ekipleri Adıyaman'da karlı yolları aşıp depremzede köylülere sağlık hizmeti götürüyor
YEREL HABERLER UMKE ekipleri Adıyaman'da karlı yolları aşıp ...
Avrupalı 6 gönüllü depremzedeler için kazan kaynatıyor
YEREL HABERLER Avrupalı 6 gönüllü depremzedeler için kazan ...
Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri depremzedeler için mutfakta
YEREL HABERLER Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim ...
Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı
YEREL HABERLER Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır ...
Türk bayrağına sarılı oyalı yazma ve bebek patiği duygulandırdı
YEREL HABERLER Türk bayrağına sarılı oyalı yazma ve bebek patiği ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA DEPREMDE ÖLEN 9 GAZETECİ ...
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan depremin ...
Adıyaman'da depremde ölen 9 gazeteci anıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde ölen 9 gazeteci anıldı
(Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AFAD VE ÇADIRKENTTE DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AFAD VE ÇADIRKENTTE ...
(Görüntülü)BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN ...
(Görüntülü)- BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU KURULAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BAKANLAR KİRİŞCİ VE KARAİSMAİLOĞLU ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adıyaman'da incelemelerde ...
Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi
YEREL HABERLER Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.