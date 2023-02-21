İranlı doktorlar, Adıyaman'da sahra hastanesi kurdu



Selim KAYA-Yakup ALTAY/ ADIYAMAN, (DHA)İRAN, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da sahra hastanesi kurdu.

İran İslam Cumhuriyeti tarafından Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinin başhekimi Habib Sadr, kentte 63 personelle hizmet verdiklerini söyledi. Sadr, "Burada tam teşekküllü 50 yataklı sahra hastanesi kurduk. Buraya gelen depremzedelere bakıyoruz, tanı koyduktan sonra ilaçlarını veriyoruz. Burada sağlık ve medikal alanında 40, 23 de lojistik destek sağlayan personelimiz olmak üzere 63 kişiyiz. Günde ortalama 100 hastaya bakıyoruz. Burada cerrahımız, acil tıp uzmanımız, çocuk ve dahiliye uzmanlarımız ve hemşirelerimiz var" diye konuştu.

Sağlık hizmetinden memnun olduklarını ifade eden depremzedeler de İranlı doktorlara teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY

2023-02-21 14:06:55



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