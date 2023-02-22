Adıyamanlılar, kentten ayrılıyor



Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da evleri hasar görenler, eşyalarını alarak köylere veya farklı şehirlere taşınıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da ekiplerin hasar tespit çalışmalarının ardından depremzedeler; orta ve ağır hasarlı ya da acil yıkımına karar verilen binalarda ve yapıların altındaki iş yerlerinden eşyalarını tahliye ediyor. Kimileri köylerine kimileri de farklı şehirlerde yaşayan akrabalarına gidiyor.

Adıyamanlı depremzede Rabia Özderdem, Adıyaman merkezden anılarını geride bırakarak köye dönme kararı aldığını söyledi. Köydeki akrabaları dışında gidecek yerinin olmadığını belirten Özerdem, "5 katlı binanın ikinci katındaydık, evimiz ağır hasarlı evimizde bulunan malzemelerimizi toparladık. Köyde bulunan kardeşimin evine taşıyacağız. Evimize çıkarken korktuk ama eşyalarımızın bir kısmını kurtardık. Yakınlarımız çoğunu kaybettik eğer kalacak bir yer bulamasak şehri terk etmek zorunda kalacağız" dedi.

Depremzede Abdurrahman Doğan ise "İl dışında çalışıyorum depremden sonra ailem için buraya geldim. Evimizde bulunan malzemelerimizi taşımacılık yardımı ile taşıyoruz. Ailemizi köye, kız kardeşimin ailesini Mersin'e götüreceğiz. Allah kimseye böyle afetler yaşatmasın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR

2023-02-22 17:48:09



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