Polis, Adıyaman'da hırsızlığa karşı 'gece' devriyesinde

Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da polis ekipleri, depremde hasar gören ev ve iş yerlerinin olduğu cadde ve sokaklarda hırsızlık olaylarına karşı gece devriyesi görevini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da çöken ve hasarlı binalarda yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarına karşı depremin ilk gününden bu yana kent genelinde gece devriyesi yapıyor. Ekipler, depremde hasar gören ev ve iş yerlerini hedef alan hırsızlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ara sokaklarda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıyor. Polis ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR
2023-02-22 22:47:12
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