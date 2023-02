Bakan Soylu: Vatandaşlarımıza karşı sorumluğumuz var

Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da toplantı yaptı. Bakan Soylu, depremzedeler kendi evlerine girene ve şehirde depremin izleri silinene kadar bölgede olacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza karşı sorumluğumuz var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantıda, devletin, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu afet, büyük bir afettir. Hatay'dan Van'ın ucuna kadar uzanan ve büyük bir alanda meydana gelen 5 yıkıcı depremin oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Depremin ilk gününden bu yana emniyetimiz, askerimiz büyük bir çaba göstermiştir, halen de göstermeye devam etmektedir. Önümüzde 1 yıllık bir süreç var ve bu 1 yıllık süre içerisinde kalıcı konutlar açısından sürecimiz var" dedi.

Halkın her talebini dinlediklerini ve değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Konteyner şehirlerimizin altyapısı konusunda, daha nasıl hızlı hareket etme konusunda planlamasını tamamladık. Vatandaşlarımızın talepleri konusunda ellimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii birtakım dedikodular olacak, bunlar kişilerin kendi anlayışlarıyla alakalıdır. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz birçok sel, afet bölgelerine gittik, işimizi tamamlamadan oralardan çıkmadık. Burada vatandaşlarımızla el ele vererek eksiklikleri görüp, onun üstesinden gelene kadar buralardan elimizi çekmeyeceğiz. Bu mesele burada, Adıyamanlı vatandaşlarımız kendi evlerine girene kadar, bütün şehir bu depremin izlerini tamamen silene kadar buradan çıkmayacağımızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün afetlerde bizlere bu şekilde talimatlarını verdiğini ve bu konuda yapabilecek büyük bir kapasitemiz var, vatandaşlarımıza karşı sorumluğumuz var."

'ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depremin 18'inci gününde, devletin tüm kurumlarıyla afet bölgesinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Asrın felaketinin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik. Gaziantep'teki arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarımızdan sonra depremden etkilenen diğer illerimize gidiyoruz. Afetten zarar görmüş bölgelerimizde, bakanlık olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı inceliyoruz. Dün de Kilis'imizdeydik. Gittiğimiz her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını takip ettik hem de yeni konutlarımızın inşa edileceği yerleri belirledik. Bugün de Adıyaman'dayız. Adıyaman'ımızda çalışmalarımız tüm illerimizde olduğu gibi büyük bir seferberlik anlayışıyla aralıksız devam ediyor. Sayın bakanlarımız da burada tüm gayretleriyle, özverileriyle çalışıyorlar. Bakanlarımız, Adıyaman'ın altyapısı başta olmak üzere sanayi alanları, tarihi ve doğal zenginlikleri, kırsal yerleşim alanları, sulama, iletişim, ulaşım ve lojistik altyapısı, eğitim ve sağlık kurumları, ibadethaneler, sosyal donatı alanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar."

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Deprem bölgesinde hasar tespitlerini 7 bin 350 personelle sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki illerimizde, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binayı inceledik. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adıyaman'ımızda da 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Asrın felaketi, 11 ilimizi ve 14 milyon kardeşimizi derinden sarstı, yaraladı. Bilinmelidir ki; devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır. İnşallah 85 milyon tek yürek, tek bir aile olarak bir ve beraber olacağız, bu zor günleri atlatacağız ve kardeşlerimizin mutlu günlerine hep birlikte şahit olacağız. Hamdolsun devletimiz bunu yapabilecek imkana, kudrete ve güce sahiptir. TOKİ'miz eliyle 1 milyon 180 bin konut yaptık, 20 yılda 3,3 milyon konutu dönüştürüp güvenli hale getirdik. Şu anda, 11 ilimizde Cumhuriyet tarihinin eş zamanlı olarak üretilen en büyük afet konutu seferberliğini hayata geçiriyoruz. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirleri hep birlikte kuracağız. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle ve okullarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Bakanlık olarak; 200 bin konutumuzun, tüm mikrobölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladığımız ve buna göre yer seçimini yaptığımız alanlarda, ilk konutlarımızın sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda 2 gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplam 1797 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık, inşa sürecine başladık. Dün de Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere toplam 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık. Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317 konut, Malatya'da 599 konut olmak üzere toplam 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Kısacası 3 günde 7 bin 220 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda Adıyaman'ın yeniden inşası adına, hakikaten hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Burada 50 bine yakın bağımsız bölüm inşa edeceğiz. Bölgenin zemin etütleri başladı ve önümüzdeki günlerde ilk kazmayı vuracağız. Yine köylerimizi de ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da 10 bin olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 200 bin afet konutumuzun yanında inşa edeceğimiz 70 bin köy evimizle beraber 270 bin sağlıklı, güvenli yuvamızı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii biz inşa sürecini yürütürken yeni ve eski yerleşim alanlarının depremsellik haritasını çıkartıyor, detaylı zemin etütlerini yapıyoruz. Teknik olarak mikrobölgeleme denilen çalışmayı yürütüyoruz. Bütüncül bir anlayışla, Adıyaman'ımızın binlerce yıllık tarihi dokusuna, kültürüne ve bu bölgenin demografik yapısına uygun bir şekilde çalışmamızı tamamlayarak şehrimizi, en güvenli ve sağlıklı yerlere inşa ederek, Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise depremin ilk gününden beri bulunduğu Adıyaman'da, çalışmalar bitmeden kentten ayrılmayacağını söyledi. Bakanlar, açıklamalarının ardından Altınşehir Mahallesi'nde altyapı çalışmaları süren konteyner kentte inceleme yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA,Yakup ALTAY, Sercan SAKAR

2023-02-23 15:13:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.