Bakan Koca: Adıyaman´da halk sağlığını tehdit edecek durum yok



Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da konuştu. Koca, "Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup, tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Mevcut şartlarıyla Adıyaman´da halk sağlığını tehdit edecek durum yoktur, diyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Kentteki hastaneler ile sahra hastanesi ve çadır kentlerde inceleme yapan Bakan Koca, afet bölgesinde ilk günden bu yana halk sağlığını önemsediklerini dile getirdi. Depremin ilk günlerinden itibaren Adıyaman´da klorlama çalışmaları ve ölçümler yapıldığını anlatan Koca, "Kentte alınan 613 numuneden 353´ü yeterli, 260´ı ise yetersiz bulunmuştur. 343 su örneği alınmış, örneklerden 99´unun uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu 99 numunenin 87´sinde mikrobiyolojik, 27´sinde kimyasal uygunsuzluk saptanmıştır, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Eti Maden tesisleri kaynaklı ağır metal şüphesi ile yapılan kimyasal analizlerde ise sonuçlar normal çıkmıştır. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup, tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerden hareketle mevcut şartlarıyla Adıyaman´da halk sağlığını tehdit edecek durum yoktur, diyebiliriz" diye konuştu.

'25 SAHRA HASTANESİ, 110 ACİL MÜDAHALE ÜNİTESİ KURDUK'

6 Şubat'taki afetin ardından 20 Şubat'ta Hatay merkezli 2 deprem daha yaşandığını hatırlatan Bakan Koca, "Hatay'daki depremlerin ardından bölgedeki afetzedelerin kaygıları yeniden alevlendi. 6 can kaybımız oldu, 562 vatandaşımız yaralandı. Bizleri, benzer afetlere karşı emniyete kavuşturacak çalışmaların yapılacağından kuşkumuz yoktur. Her şeyden önce Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Adana ve Adıyaman´da afetten kaynaklanan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamaya çalışmakla kalmayıp, rutin hizmetler için de çaba gösterdiğimizi söylemek isterim. Deprem bölgesindeki faal hastanelerimize ilave olarak Hatay´da 9, Kahramanmaraş´ta 7, Gaziantep´te 2, Malatya´da 1, Adıyaman´da 6 olmak üzere 25 sahra hastanesi ile görev yapıyoruz. Sahra hastanelerine ek olarak Kahramanmaraş´ta 13, Hatay´da 31, Malatya´da 11, Osmaniye´de 7, Gaziantep´te 18, Diyarbakır´da 3, Kilis´te 2, Adıyaman´da ise 25 olmak üzere 110 acil müdahale ünitesi kurduk" dedi.

BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ

Deprem felaketinden bu yana sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde 72 bin 851 afetzede hastanın sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"51 bin 208 hastayı afet bölgesinden başka şehirlerdeki sağlık kurumlarına naklettik. Afetten etkilenen şehirlerimizde yaptığımız organizasyonlarla ihtiyacı artık yerinde karşılayabiliyoruz. Bu 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 374, doluluk oranı yüzde 65. Diyaliz ünitelerimiz ihtiyacı kolaylıkla karşılıyor. Hastanelerimize, afetzede olarak 252 bin 286 hasta başvuru yapmıştır. Bu hastaların 9 bin 733´ü, halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir, 2 bin 196´sı yoğun bakımdadır. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşması için 11 bin 778 ameliyat yapılmıştır. Afet bölgesindeki birinci basamak muayene sayısı dün itibarıyla 1 milyon 571 bin 282´ye ulaşmıştır. Bakanlık olarak afetten etkilenen şehirlerde şu aşamada en özellikli görevimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir."

'SAĞLIK İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINMAKTA'

Afetin ilk gününden itibaren bölgedeki 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapıldığına değinen Bakan Koca, "2 bin 29 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 971 numune ile su analizi yapılmış, örneklerin yüzde 18,5´i uygunsuz bulunmuştur. Halen su süper klorlaması yapılmaktadır. Çevre sağlığının korunması için çöplerin toplanması, enkaz alanlarına kireçleme yapılması, hayvan leşlerinin ilaçlanarak gömülmesi ve diğer tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Afet bölgesinde halen 19 bin 109´u hekim, 67 bin 512´si sağlık personeli ve 36 bin 901´i diğer personel olmak üzere 123 bin 522 kişiyle hizmet vermekteyiz. Bu personelle birlikte 4 bin 584 UMKE, 6 bin 60 ambulans personelimiz bulunmaktadır. 112 ambulans sayımız 1267, UMKE araç sayımız 245´tir" dedi.

'448 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ'

Depremde sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini dile getiren Bakan Koca, görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanının da yaralandığını ve bundan derin üzüntü duyduğunu kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR

2023-02-23 16:13:34



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