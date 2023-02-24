Cami bahçesindeki 400 yıllık çınar ağacı, depremde ayakta kaldı



Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, cami bahçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacının ayakta kaldığı görüldü.

Depremin birçok yeni ve tarihi yapıları yerle bir ettiği Adıyaman'da, Eskisaray Camisi'nin bahçesinde bulunan, koruma altındaki 400 yıllık çınar ağacı, depremlerde ayakta kaldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında korumaya alınan 400 yıllık çınar ağacı, minaresi yerle bir olan caminin bahçesinde 7.7'lik ve 7.6'lık depremde sağlam kaldı.

Asırlara meydan okuyan çınar ağacının ayakta kalmasına şaşırdıklarını söyleyen Şirin Yılmaz, "Yıllardır bu ağaç caminin içerisinde bulunuyor. Depremde birçok yer ile caminin minaresinin yıkılmasına rağmen bu ağaç yerinden bile oynamamış ve dimdik ayakta durmuş" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR

2023-02-24 17:39:11



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