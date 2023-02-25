

ADIYAMAN, (DHA)SAVAŞ mağduru çocuklara eğitim ve kültür hizmeti sunulması amacıyla 2022 yılında hazırlanan `Gezici Kültür Merkezi TIR'ı afetzede çocukların yaralarını sarmak için deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı´nın koordinesinde, Yunus Emre Enstitüsü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Eğitici Valideler Derneği iş birliğiyle, 2022 yılında savaş mağdurları çocuklar için hazırlan eğitim TIR'ı, depremlerden etkilenmen çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için deprem bölgesinde psikososyal destek faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Adıyaman Millet Bahçesi Otoparkında konuşlanan Gezici Kültür Merkezi TIR'ında afetzede çocuklar bir araya getiriliyor. Gezici Kültür Merkezi'nde masal, boyama ve oyuncak yapımı atölyeleri başta olmak üzere 20 farklı atölye çalışması yapılarak çocukların hem eğlenip hem de eğitim alması sağlanıyor. Gezici Kültür Merkezi TIR'ında, enstitü personeli ve gönüllü öğretmenler uzmanlık alanlarına göre çocuklara eğitim veriyor. Eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirilerek çocukların yaşadıkları korkuyu daha rahat ifade etmeleri de sağlanıyor.´20 FARKLI ATÖLYEMİZ VAR´Eğitici Valideler Derneği Başkan Yardımcısı Nagihan Çıtak, 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini söyledi. Projelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Çıtak, "Eğitici Valideler Derneği olarak bu projemizi yaparken aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü ve AFAD tarafından da desteklenmektedir. Suriye güvenli bölgede başlatmış olduğumuz bu çalışma ile günümüze kadar 8 ay içerisinde yaklaşık 20 bin çocuğumuz ile faaliyetler yaptık ders dışı faaliyetler bizim yaptığımız çalışmalar. Deprem sonrasında da Adıyaman´a geldik, 10 gündür Adıyaman´dayız ve buradaki çadır kentlerde yine çocuklarımıza psikolojik il yardım amacıyla faaliyet yürütmekteyiz. 20 farklı atölyemiz var. Bunların başında resim drama, maske yapımı, takı tasarımı gibi faaliyetler gelmekteyiz. Bunları Yunus Emre Enstitüsünün uzmanları ile birlikte yaş grubumuza hedef kitlemize o an bizimle faaliyet göstermek için gelen çocuklarımıza göre bu 20 farklı atölyeden birini seçiyoruz. kukla yapımı, hacivat-karagöz gösterimi gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.Depremden etkilenen İkra Karakuş ise, "Öğretmenlere geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Onlar her gün bizi mutlu ediyor. Bu depremden dolayı çok üzüldük evlerimiz yıkıldı, biliyorum öbür çocuklar da aynı şeyleri yaşıyor. Burada boyama etkinlikleri yapıyoruz, film izliyoruz. Öğretmenlerimiz çok iyi ve bize çok iyi davranıyorlar, onlara sevgi duydum" diye konuştu.DEPREM BÖLGESİNİ GEZMEYE DEVAM EDECEKGezici Kültür Merkezi TIR´ı, Adıyaman´da gerçekleştirdiği çalışmaların ardından 6 Mart27 Mart 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş; 30 Mart-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise Hatay´daki çocuklar ziyaret edecek. Kahramanmaraş ve Hatay´da gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra ramazan ayına özel olarak ise çocuklar için iftar ve eğlence programları düzenlenecek.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman DHA

2023-02-25 12:07:40



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