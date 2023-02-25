Adıyaman Sanayi Sitesi'nde kepenkler açıldı

Selim KAYAYakup ALTAYSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, 600 işletme kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf, dükkanlarını açtı.
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Sinan Görücü, depremden dolayı sitedeki birçok iş yerinin hasar gördüğünü ancak hayatın devam ettiğini ve bir an önce işbaşı yapmak durumunda olduklarını söyledi. Az hasarlı iş yerlerinde kepenklerin açılarak faaliyete başlandığını anlatan Görücü, "Sanayi sitemiz yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Vatandaşlarımız araçlarının küçük arızalarını gidermeye çalışıyorlar. Büyük araçlarımızın tamirini yapamıyoruz. Yine de vatandaşlarımızın araçlarındaki sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın yüzde 70'i hizmet vermekte, özellikle dışarı giden esnafımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYA, Yakup ALTAY, Sercan SAKAR
2023-02-25 15:19:19
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